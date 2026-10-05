«Ко мне в бригаду»: Милонов предложил Канье Уэсту «прочистить мозги» в ДНР
Милонов призвал Канье Уэста отказаться от нацистской идеологии и выступить в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев, Shutterstock / FOTODOM / Liam Goodner
Американскому рэперу Канье Уэсту стоит отправиться в Горловку (ДНР), чтобы пересмотреть свои взгляды и отказаться от нацистской идеологии, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий предложил звезде приехать в его бригаду.
«Могу ему подсказать пару направлений, куда он может съездить, чтобы прочистились мозги. Например, Горловка. Ко мне в бригаду под горло. Там у него столько новых треков возникнет, мама не горюй», — отметил Милонов в беседе с NEWS.ru.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила против концертов Канье Уэста в стране из-за поддержки нацизма. Она подчеркнула, что подобные выступления недопустимы как в пережившем блокаду Петербурге, так и в других российских городах.
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