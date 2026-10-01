Захарова запретила Канье Уэсту выступать в России из-за поддержки нацизма

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под именем Ye, не может проводить концерты ни в Санкт-Петербурге, ни в других российских городах из-за поддержки нацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По её словам, в течение последних четырёх лет артист прославлял нацизм, Адольфа Гитлера, Третий рейх, антисемитизм и расизм. На этом фоне у общественности возникли вопросы о допустимости его выступлений в России.

«Причём начали говорить про Петербург, блокадный Ленинград. На 100% разделяю все тезисы, которые были сказаны. Как по тем же улицам, по которым, извините меня, люди ходили эти километры за водой или за крохами хлеба или возили на санях погибших от голода, будет кататься тот, кто прославляет Гитлера?» — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что вопрос касается не только Петербурга. «Но у меня и другой вопрос: а как в любом другом городе нашей страны такое же могло быть? А в Москве, что, лучше что ли было бы?» — добавила дипломат.

По словам Захаровой, позиция России основана на принципиальном неприятии нацизма, гитлеризма и фашизма. Она отметила, что речь идёт не только об исторической памяти, но и о противодействии современным проявлениям неонацизма.

Ранее организатор выступлений Канье Уэста в России — агентство Say Agency — официально сообщил, что концерты рэпера в Санкт-Петербурге, намеченные на 10 и 11 октября, в заявленные даты не состоятся. Шоу планировали провести на «Газпром Арене», однако договор аренды стадиона так и не был подписан. При этом продажи билетов стартовали ещё в августе, их стоимость доходила до 160 тысяч рублей. Организаторы некоторое время настаивали, что концерты состоятся, и продолжали переговоры с площадкой, однако позднее Петербург исчез из расписания тура артиста. 29 сентября зарубежный партнёр тура сообщил об отмене обоих выступлений, а на следующий день это подтвердило и Say Agency. Покупателям пообещали организовать возврат средств за билеты.

На этом фоне появилась информация, что Канье Уэст может выступить в Москве 10 июля 2027 года. Эта дата указана в презентации турецкой концертной компании ILS Vision.