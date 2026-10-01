Билеты продали, концерты отменили: Историей приезда Канье Уэста занялась прокуратура

Прокуратура Москвы организовала проверку после обращения жителя Петербурга, купившего билет на концерт Канье Уэста (Ye). Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы восьмого созыва Михаила Романова

«По вашему обращению […] и заявлению […], поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», — сказано в ответе за подписью заместителя прокурора Москвы, его цитирует ТАСС.

О результатах проверки пока не сообщается.

История несостоявшихся выступлений началась 17 августа, когда Say Agency объявило о двух концертах Канье Уэста на «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Началась продажа билетов, однако уже 24 августа стадион заявил, что договор аренды с организаторами не заключён и без него шоу состояться не может.

Организаторы продолжали настаивать на проведении концертов. В начале сентября глава Say Agency Анна Субчева заявляла, что отмена, перенос дат и смена площадки не рассматриваются. При этом 4 сентября «Газпром Арена» вновь сообщила, что выступлений зарубежных исполнителей в её октябрьском календаре нет.

18 сентября Петербург исчез из расписания на официальном сайте тура рэпера. К этому времени покупатели уже начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги за билеты. Несмотря на неопределённость, продажи продолжались.

29 сентября партнёр тура — американская компания Access Opera — сообщил об отмене петербургских выступлений. На следующий день, 30 сентября, это подтвердило само Say Agency: концерты в запланированные даты не состоятся. Агентство заявило, что возможность возврата средств откроется 12 октября, а подробные условия обещало сообщить позднее.