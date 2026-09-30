Канье Уэст мог заработать более 1 млрд рублей на отменённых концертах в России

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) мог заработать свыше 1 млрд рублей после отмены своих концертов в Санкт-Петербурге. Такую оценку привёл ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Музыкант планировал выступить в городе 10 и 11 октября. Собеседник агентства назвал возможную сумму заработка без учёта полной стоимости райдера и других расходов на подготовку шоу.

«Не говоря о полной сумме по райдеру музыканта и других затратах при подготовке, это может составлять более 1 млрд рублей», — сказал источник.

При этом собеседник агентства не уточнил, какую сумму артист фактически получил после отмены выступлений.