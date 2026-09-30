Канье Уэст мог заработать более 1 млрд рублей на отменённых концертах в России
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Американский рэпер Канье Уэст (Ye) мог заработать свыше 1 млрд рублей после отмены своих концертов в Санкт-Петербурге. Такую оценку привёл ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Музыкант планировал выступить в городе 10 и 11 октября. Собеседник агентства назвал возможную сумму заработка без учёта полной стоимости райдера и других расходов на подготовку шоу.
«Не говоря о полной сумме по райдеру музыканта и других затратах при подготовке, это может составлять более 1 млрд рублей», — сказал источник.
При этом собеседник агентства не уточнил, какую сумму артист фактически получил после отмены выступлений.
Ранее сообщалось, что организатор концертов Say Agency подтвердил отмену октябрьских шоу Канье Уэста в Петербурге и анонсировал возврат денег за билеты. Покупатели смогут обратиться за средствами с понедельника, 12 октября. Агентство пообещало позднее опубликовать порядок и условия возврата. Также организаторы намерены отдельно сообщить о дальнейших планах и статусе проекта. Ещё 18 сентября Петербург исчез из расписания мирового тура рэпера, однако организаторы тогда отрицали отмену концертов. Впоследствии появлялись сообщения о возможном переносе шоу и выступлении Уэста в Москве летом 2027 года.
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