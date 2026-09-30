Организатор концерта Канье Уэста анонсировал возврат средств за билеты

Концерты Канье Уэста, запланированные в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября, официально отменены. Организатор Say Agency подтвердил, что выступления в заявленные даты не состоятся, и анонсировал начало возврата средств за билеты.

«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут», — говорится в сообщении агентства.

Вернуть деньги за приобретённые билеты можно будет с понедельника, 12 октября. Подробные правила и условия возврата организаторы пообещали опубликовать позднее.

В Say Agency добавили, что в ближайшее время выпустят отдельное официальное заявление о статусе проекта и дальнейших планах. Таким образом, пока речь идёт об отмене именно октябрьских выступлений, а судьба проекта в целом остаётся неопределённой.