Организатор концерта Канье Уэста анонсировал возврат средств за билеты
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Концерты Канье Уэста, запланированные в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября, официально отменены. Организатор Say Agency подтвердил, что выступления в заявленные даты не состоятся, и анонсировал начало возврата средств за билеты.
«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут», — говорится в сообщении агентства.
Вернуть деньги за приобретённые билеты можно будет с понедельника, 12 октября. Подробные правила и условия возврата организаторы пообещали опубликовать позднее.
В Say Agency добавили, что в ближайшее время выпустят отдельное официальное заявление о статусе проекта и дальнейших планах. Таким образом, пока речь идёт об отмене именно октябрьских выступлений, а судьба проекта в целом остаётся неопределённой.
Ранее Life.ru сообщал, что более 500 поклонников Канье Уэста уже пытались добиться возврата денег за билеты. Покупатели жаловались, что на фоне неопределённости с проведением шоу не могли оформить возврат, хотя продажа билетов продолжалась. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в соцсетях, что потратила 100 тысяч рублей на два билета на концерт американского рэпера Канье Уэста, но теперь не может вернуть деньги.
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