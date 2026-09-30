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Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:56

«Зачем я их вообще купила?»: Кудрявцева пожалела, что потратила сто тысяч ради концерта Канье Уэста

Кудрявцева не может вернуть 100 тысяч рублей за билеты на концерт Канье Уэста

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева потратила 100 тысяч рублей на два билета на концерт американского рэпера Канье Уэста, но теперь не может вернуть деньги. О возникших проблемах артистка рассказала в соцсетях.

Кудрявцева не может вернуть 100 тысяч рублей за билеты на концерт Канье Уэста. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

По словам Кудрявцевой, попытки оформить возврат пока не принесли результата. Как добиться возмещения потраченной суммы, она не знает. Зачем она вообще решила приобрести билеты на его выступление, знаменитость теперь и сама не понимает.

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История с концертами Канье Уэста в Петербурге тянулась несколько недель: сначала город исчез из расписания тура, потом появлялись сообщения о возможном выступлении в Москве летом 2027 года и о переносе петербургских шоу, но в итоге американское агентство Access Opera заявило, что концерты 10 и 11 октября окончательно отменены. Основатель агентства Джон Бертон написал, что за возвратом билетов нужно обращаться в Say Agency, и это последнее заявление по этому вопросу.

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Анастасия Никонорова
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