«Зачем я их вообще купила?»: Кудрявцева пожалела, что потратила сто тысяч ради концерта Канье Уэста

Телеведущая Лера Кудрявцева потратила 100 тысяч рублей на два билета на концерт американского рэпера Канье Уэста, но теперь не может вернуть деньги. О возникших проблемах артистка рассказала в соцсетях.

Кудрявцева не может вернуть 100 тысяч рублей за билеты на концерт Канье Уэста. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

По словам Кудрявцевой, попытки оформить возврат пока не принесли результата. Как добиться возмещения потраченной суммы, она не знает. Зачем она вообще решила приобрести билеты на его выступление, знаменитость теперь и сама не понимает.