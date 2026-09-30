«Покиньте город»: Мэр лично выгнала Канье Уэста из Амстердама

Мэр Амстердама Фемке Халсема направила американскому рэперу Канье Уэсту письмо с настоятельной просьбой покинуть город сразу после завершения его выступлений в Нидерландах. Документ, отправленный ещё в июне, был обнародован 29 сентября, сообщает местный телеканал AT5.

Поводом для обращения стали прежние антисемитские и пронацистские высказывания музыканта. Власти нидерландской столицы были недовольны его пребыванием в городе, однако не располагали юридическими основаниями для запрета на въезд.

«Я настоятельно прошу вас покинуть Амстердам сразу после вашего последнего концерта», — написала Халсема.

Пока артист находился в столице, мэр также призвала его уважительно относиться к местным жителям, особенно к представителям еврейской общины. Она подчеркнула, что город придерживается принципов толерантности и защиты меньшинств.

В июне Уэст приезжал в Нидерланды ради двух концертов в Арнеме, но остановился в Амстердаме. Его выступления вызвали общественную дискуссию, а большинство депутатов парламента поддержало предложение не пускать рэпера в страну. Центральный еврейский совет Нидерландов также пытался добиться запрета через суд. Однако судья не усмотрел угрозы общественному порядку, а власти Арнема не нашли оснований для отмены шоу. В результате оба концерта состоялись и собрали десятки тысяч зрителей.