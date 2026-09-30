В Петербурге начали проверку организатора концертов Канье Уэста
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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении организатора несостоявшихся концертов Канье Уэста — московского агентства Say Agency. Проверка проводится на предмет возможного мошенничества, сообщает «Коммерсантъ».
В ближайшее время собранные материалы планируют передать в Москву, после чего к проверке может подключиться центральный аппарат МВД. Это связано с тем, что ООО «Сэй Эдженси», занимавшееся организацией выступлений рэпера, зарегистрировано в столице.
Речь пока идёт именно о доследственной проверке. О возбуждении уголовного дела или предъявлении кому-либо обвинений не сообщалось.
Say Agency летом анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Однако сама площадка позднее заявила, что не заключала договор аренды и потому выступления на стадионе состояться не могут. 29 сентября представитель американского агентства Access Opera, участвующего в туре артиста, публично сообщил, что оба петербургских концерта отменены, и направил покупателей билетов по вопросам возврата средств в Say Agency.
К агентству уже поданы иски в нескольких российских городах. В частности, суд в Воронеже принял иск о защите прав потребителей, а ещё одна группа покупателей потребовала вернуть 180 тысяч рублей за шесть билетов. Покупатели также заявляют требования о компенсации сопутствующих расходов.
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