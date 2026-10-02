Продюсер раскрыл, кто виноват в отмене концертов Канье Уэста в Петербурге
Продюсер Дзюник призвал проверить договоры организаторов концертов Канье
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После отмены октябрьских концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге необходимо выяснить, какие договорённости были у организаторов с командой артиста. Такое мнение музыкальный продюсер и актёр Леонид Дзюник высказал в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, подготовка крупного выступления предполагает договор с площадкой, затраты на аренду, свет, звук и сценическое оборудование. Дзюник считает, что в этой ситуации важно получить официальное подтверждение договорённостей непосредственно от менеджмента рэпера.
«Неужели нельзя найти момент с его менеджментом поговорить, получить официальное подтверждение, едет, не едет, есть договор, нет договора», — сказал продюсер.
Он считает, что вопросы по организации несостоявшихся выступлений следует в первую очередь адресовать концертному агентству. При этом Дзюник отдельно не утверждал, что располагает сведениями об условиях соглашения между организаторами и командой Уэста.
Продюсер также объяснил, почему артист в некоторых случаях может не возвращать полученный аванс. По его словам, исполнитель резервирует конкретную дату и лишается возможности поставить на неё другой концерт, поэтому при отмене по вине организатора выплаченные средства могут оставаться у музыканта.
Сообщалось, что предполагаемый гонорар Канье Уэста мог превышать 1,5 млрд рублей. Однако точная сумма выплаты и условия возможного возврата этих денег публично не подтверждались.
Ранее Life.ru сообщал, что организатор официально отменил концерты Канье Уэста в Петербурге на 10 и 11 октября и анонсировал возврат денег за билеты. Возможность оформить возврат должна открыться 12 октября. Лера Кудрявцева рассказала, что потратила 100 тысяч рублей на два билета на концерт американского рэпера Канье Уэста, но теперь не может вернуть деньги.
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