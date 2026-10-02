Продюсер раскрыл, кто виноват в отмене концертов Канье Уэста в Петербурге

После отмены октябрьских концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге необходимо выяснить, какие договорённости были у организаторов с командой артиста. Такое мнение музыкальный продюсер и актёр Леонид Дзюник высказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, подготовка крупного выступления предполагает договор с площадкой, затраты на аренду, свет, звук и сценическое оборудование. Дзюник считает, что в этой ситуации важно получить официальное подтверждение договорённостей непосредственно от менеджмента рэпера.

«Неужели нельзя найти момент с его менеджментом поговорить, получить официальное подтверждение, едет, не едет, есть договор, нет договора», — сказал продюсер.

Он считает, что вопросы по организации несостоявшихся выступлений следует в первую очередь адресовать концертному агентству. При этом Дзюник отдельно не утверждал, что располагает сведениями об условиях соглашения между организаторами и командой Уэста.

Продюсер также объяснил, почему артист в некоторых случаях может не возвращать полученный аванс. По его словам, исполнитель резервирует конкретную дату и лишается возможности поставить на неё другой концерт, поэтому при отмене по вине организатора выплаченные средства могут оставаться у музыканта.

Сообщалось, что предполагаемый гонорар Канье Уэста мог превышать 1,5 млрд рублей. Однако точная сумма выплаты и условия возможного возврата этих денег публично не подтверждались.