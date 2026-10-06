В Петербурге подали семь исков к организаторам отменённых концертов Канье Уэста

Семь исков к организаторам отменённых концертов Канье Уэста зарегистрировали в районных судах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Заявления поданы к ООО «Сэй Эдженси» и ООО «Интикетс». Они поступили в Выборгский, Калининский, Красносельский, Московский, Петроградский и Приморский районные суды. Кроме того, ещё два иска зарегистрировали мировые судьи. Таким образом, общее число судебных заявлений, связанных с отменёнными выступлениями рэпера, достигло девяти.

Концерты Канье Уэста планировалось провести 10 и 11 октября на «Газпром Арене». При этом представители стадиона ранее заявляли, что договор аренды с организаторами не заключался и без него шоу состояться не может.

Позднее Say Agency официально объявило об отмене выступлений. Возврат денег за билеты организаторы обещали начать 12 октября.

Первые покупатели билетов обратились в суд ещё до объявления об окончательной отмене концертов. В исках зрители требовали вернуть стоимость билетов, а в отдельных случаях также выплатить неустойку и компенсацию морального вреда.

Ранее гендиректор Say Agency Анна Субчева назвала главной ошибкой организаторов концертов Канье Уэста в Петербурге то, что аренду «Газпром-Арены» не оформили до анонса. По её словам, они полагались на привычную практику и гарантийное письмо, но юридически не подстраховались, и именно отсутствие договора 24 августа назвали причиной отмены, хотя площадка сама анонсировала шоу и разыгрывала билеты.