Глава Say Agency назвала главную ошибку после срыва концертов Канье Уэста

Организаторы отменённых концертов Канье Уэста в Петербурге считают своей единственной ошибкой то, что не оформили аренду «Газпром-Арены» до анонса шоу. Об этом гендиректор Say Agency Анна Субчева рассказала в интервью РБК.

По её словам, команда ориентировалась на привычную для концертного рынка практику, когда продвижение мероприятия начинается ещё до появления договора с подписями обеих сторон. У агентства было гарантийное письмо, поэтому организаторы рассчитывали на достигнутые договорённости, но юридически себя не обезопасили.

«Сейчас, обернувшись назад, мы бы сначала подписали этот договор, а потом бы делали всё остальное», — признала Субчева.

Именно отсутствие оформленной аренды «Газпром-Арена» 24 августа назвала причиной, по которой выступление не состоится. При этом до этого площадка сама публиковала анонс концерта и проводила розыгрыш билетов.

Субчева утверждает, что агентство получило официальное письмо, разрешавшее начать анонс и продажи с 14 августа, а договор стороны должны были заключить до 28-го числа. Позже организаторам прислали спецификацию и готовый документ. Say Agency его подписало и в установленный срок вернуло площадке, однако ответа больше не получило.

Ранее Life.ru писал, что 29 сентября стало известно об окончательной отмене выступлений Канье Уэста в России. До этого площадка и организаторы несколько недель по-разному оценивали статус концертов.