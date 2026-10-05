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Регион
Опубликовано 5 октября, 09:36

Глава Say Agency назвала главную ошибку после срыва концертов Канье Уэста

Глава Say Agency: Арендовать арену под концерты Канье следовало до анонса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Организаторы отменённых концертов Канье Уэста в Петербурге считают своей единственной ошибкой то, что не оформили аренду «Газпром-Арены» до анонса шоу. Об этом гендиректор Say Agency Анна Субчева рассказала в интервью РБК.

По её словам, команда ориентировалась на привычную для концертного рынка практику, когда продвижение мероприятия начинается ещё до появления договора с подписями обеих сторон. У агентства было гарантийное письмо, поэтому организаторы рассчитывали на достигнутые договорённости, но юридически себя не обезопасили.

«Сейчас, обернувшись назад, мы бы сначала подписали этот договор, а потом бы делали всё остальное», — признала Субчева.

Именно отсутствие оформленной аренды «Газпром-Арена» 24 августа назвала причиной, по которой выступление не состоится. При этом до этого площадка сама публиковала анонс концерта и проводила розыгрыш билетов.

Субчева утверждает, что агентство получило официальное письмо, разрешавшее начать анонс и продажи с 14 августа, а договор стороны должны были заключить до 28-го числа. Позже организаторам прислали спецификацию и готовый документ. Say Agency его подписало и в установленный срок вернуло площадке, однако ответа больше не получило.

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Ранее Life.ru писал, что 29 сентября стало известно об окончательной отмене выступлений Канье Уэста в России. До этого площадка и организаторы несколько недель по-разному оценивали статус концертов.

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Владимир Озеров
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