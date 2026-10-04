Приставы арестовали 115,5 тысячи рублей у организатора концертов Канье Уэста

Судебные приставы арестовали 115,5 тысячи рублей на счетах Say Agency — организатора отменённых концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Исполнительное производство возбуждено после решения Октябрьского районного суда Самары по иску о защите прав потребителей, пишет Mash.

По данным Mash, иск подала 40-летняя жительница Самары Валентина, которая приобрела два билета на выступление рэпера по 35 тысяч рублей каждый. Билеты предназначались в подарок её сыну и его другу.

После отмены концертов женщина обратилась в суд. Как утверждает канал, 70 тысяч рублей за сами билеты ей уже вернули, однако остаются требования по сервисной комиссии и потребительскому штрафу.

Именно в рамках этого дела приставы наложили арест на средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Это первый известный случай такого взыскания с организатора, связанный с несостоявшимися выступлениями Уэста.

На фоне отмены концертов к компании подают и другие иски. Покупатели требуют вернуть стоимость билетов, а в некоторых случаях также компенсировать расходы на дорогу и гостиницы. Кроме того, в правоохранительные органы поступали заявления с просьбой проверить действия организаторов на возможное мошенничество.

Ранее Life.ru сообщал, что у Say Agency уже арестовали 115,5 тысячи рублей по делу о защите прав потребителей. Тогда стало известно, что исполнительный лист выдал Октябрьский районный суд Самары.