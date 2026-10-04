У организатора концертов Канье Уэста арестовали средства на 115,5 тыс. рублей

Приставы наложили арест на средства компании Say Agency — организатора так и не состоявшихся концертов Канье Уэста в России — в пределах 115,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Исполнительное производство возбудили на основании листа, выданного Октябрьским районным судом Самары. Разбирательство связано с гражданским иском о защите прав потребителей по договору оказания услуг. Ответчиком выступает Say Agency. К делу в качестве третьих лиц привлекли ООО «Зенит-Арена», связанную с заявленной площадкой концертов, билетную компанию ООО «Интикетс» и Роспотребнадзор.

Это первый известный арест средств организатора в рамках судебных споров, связанных с выступлениями американского рэпера в России.

Ранее Life.ru сообщал, что Say Agency подтвердило отмену концертов Уэста и анонсировало возврат денег за билеты. Шоу планировали провести в Петербурге 10 и 11 октября. Начало возврата средств назначили на 12 октября, а подробные условия организаторы пообещали опубликовать позднее.