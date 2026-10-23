Организатор сорванных концертов Канье Уэста привезёт Flo Rida в Россию

Американский рэпер Flo Rida вновь приедет в Россию в 2027 году. Организацией гастролей займётся Say Agency — то самое агентство, которое недавно оказалось в центре скандала из-за сорванных концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. О планах музыканта представители компании рассказали.

«Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 и прокатится с эксклюзивным шоу в городах нашей страны», — сообщили организаторы.

Предыдущие гастроли Flo Rida состоялись в мае 2026 года. Тогда исполнитель хитов Low, Right Round и Whistle выступил в Москве, Краснодаре и Новосибирске.

Ранее Life.ru рассказывал, что организаторы сорванных концертов Канье Уэста пообещали вернуть покупателям деньги. При этом представитель Say Agency не назвал точных сроков завершения выплат. На фоне отмены выступлений в суды начали поступать иски от зрителей.