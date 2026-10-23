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Регион
Опубликовано 23 октября, 15:51

Организатор сорванных концертов Канье Уэста привезёт Flo Rida в Россию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/official_flo

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/official_flo

Американский рэпер Flo Rida вновь приедет в Россию в 2027 году. Организацией гастролей займётся Say Agency — то самое агентство, которое недавно оказалось в центре скандала из-за сорванных концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. О планах музыканта представители компании рассказали.

«Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 и прокатится с эксклюзивным шоу в городах нашей страны», — сообщили организаторы.

Предыдущие гастроли Flo Rida состоялись в мае 2026 года. Тогда исполнитель хитов Low, Right Round и Whistle выступил в Москве, Краснодаре и Новосибирске.

В Петербурге подали семь исков к организаторам отменённых концертов Канье Уэста
В Петербурге подали семь исков к организаторам отменённых концертов Канье Уэста

Ранее Life.ru рассказывал, что организаторы сорванных концертов Канье Уэста пообещали вернуть покупателям деньги. При этом представитель Say Agency не назвал точных сроков завершения выплат. На фоне отмены выступлений в суды начали поступать иски от зрителей.

Больше новостей о концертах, артистах и громких историях шоу-бизнеса — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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