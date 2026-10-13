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Регион
Опубликовано 13 октября, 14:07

Организаторы концертов Канье Уэста пообещали вернуть деньги за билеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Покупателям билетов на отменённые выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге пообещали возместить потраченные средства. В компании Say Agency заверили, что выполнят обязательства перед зрителями.

«Все денежные средства будут возвращены в законном порядке», — сообщил представитель агентства Александр Панин.

При этом он не назвал конкретных сроков завершения выплат. Остаётся неизвестным, когда все покупатели получат свои деньги. Ранее организаторы сообщали, что оформить возврат можно будет с 12 октября. Однако в первый день некоторые поклонники рэпера столкнулись с трудностями при подаче заявок.

Выступления американского музыканта планировались на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». После начала продажи билетов возникли разногласия между организатором и площадкой, а позднее концерты официально отменили.

На фоне неопределённости покупатели начали обращаться в суды с требованиями вернуть средства. Теперь Say Agency вновь подтверждает намерение рассчитаться со зрителями.

В Петербурге подали семь исков к организаторам отменённых концертов Канье Уэста
В Петербурге подали семь исков к организаторам отменённых концертов Канье Уэста

Ранее Life.ru писал, что покупатели билетов на отменённые концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемами при попытке вернуть деньги. У одних покупателей сервис Intickets не открывал доступ к коду возврата, у других возникали проблемы с почтовым сервером.

Больше новостей о концертах и музыкальной индустрии — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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