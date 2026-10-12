Возврат отклонён: Фанаты Канье Уэста остались без денег и концертов

Покупатели билетов на отменённые концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемами при попытке вернуть деньги. 12 октября, когда должна была открыться процедура возврата, пользователи стали получать сообщения об ошибках. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у одних покупателей сервис Intickets не открывает доступ к коду возврата, у других возникают проблемы с почтовым сервером. Некоторые также видят уведомление «возврат сейчас недоступен» или сообщение об отсутствии заказа.

Глава Say Agency Анна Субчева ранее заявляла, что с 12 октября все желающие смогут оформить возврат через Intickets. Однако пока покупатели сообщают о технических сбоях.

Концерты американского рэпера должны были пройти на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, но 30 сентября организатор официально подтвердил, что выступления в запланированные даты не состоятся. Партнёр мирового тура артиста, американское агентство Access Opera, также объявило об отмене шоу.

Напомним, некоторые зрители уже обратились в суд. В частности, владельцы VIP-билетов требуют вернуть более миллиона рублей, ещё один покупатель из Москвы — почти 160 тысяч рублей. Между тем житель Воронежа, первым подавший иск к организаторам, получил 132 тысячи рублей за четыре билета. Однако сервисный сбор в размере 13,2 тысячи рублей ему пока не вернули, и разбирательство продолжается.