Первый иск сработал: Воронежцу вернули 132 тысячи за билеты на Канье Уэста

Жителю Воронежа, который первым в России подал иск к организатору концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге, вернули 132 тысячи рублей — номинальную стоимость четырёх билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя истца.

«5 октября 2026 года моему доверителю поступил платёж, то есть возврат денежных средств в размере 132 тыс. рублей — это номинальная стоимость за 4 билета», — сообщил представитель.

При этом полностью спор пока не закрыт. По словам стороны истца, дополнительно уплаченная при покупке комиссия пока не возвращена. К участию в деле в качестве соответчика также привлекли билетный сервис «Интикетс».

Иск к ООО «Сэй Эдженси» поступил в Центральный районный суд Воронежа ещё в сентябре. Покупатель требовал вернуть деньги за билеты общей стоимостью около 145 тысяч рублей после того, как добиться возврата напрямую не удалось.

Сами концерты Канье Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене», однако 30 сентября организатор официально объявил, что шоу в запланированные даты не состоятся. Возврат средств всем покупателям Say Agency обещала начать с 12 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что только в Петербурге к организаторам отменённых концертов Канье Уэста подали девять исков. Покупатели требуют не только вернуть стоимость билетов, но и в ряде случаев выплатить неустойку и компенсацию морального вреда.