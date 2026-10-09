«Есть чему поучиться»: Юрий Лоза захотел на концерт Канье Уэста

Российский певец Юрий Лоза не удивился отмене концертов Канье Уэста и даже нашёл повод похвалить зарубежного коллегу. По мнению музыканта, американский рэпер сумел извлечь финансовую выгоду из несостоявшихся выступлений. Об этом артист рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как признался Лоза, подобный исход событий был для него вполне предсказуемым. При этом певец усомнился в том, что отмена шоу действительно расстроила огромное количество россиян. Он считает, что популярность Уэста сосредоточена преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как жители небольших городов могут вовсе не интересоваться его творчеством.

Впрочем, деловую хватку американского исполнителя Лоза оценил высоко. По его мнению, рэперу удалось неплохо заработать даже без выхода на российскую сцену.

«Делает деньги из воздуха. Нашим артистам есть чему у него поучиться», — заметил музыкант.

Сам Лоза поклонником творчества Уэста себя не считает. Тем не менее артист признался, что из любопытства с удовольствием посетил бы концерт американской звезды, если бы тот всё-таки состоялся в России.