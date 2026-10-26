Адвокат Самойловой раскрыла, с кем живут четверо детей после развода с Джиганом

Все четверо несовершеннолетних детей блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) сейчас проживают с матерью. Об этом журналистам сообщила адвокат Самойловой Марина Дубровская на фоне судебного разбирательства об ограничении родительских прав артиста.

«Дети сейчас с мамой», — заявила представительница блогера.

Дубровская также подчеркнула, что сторона Самойловой открыта к диалогу с бывшим супругом. Однако предложений о заключении мирового соглашения от представителей Джигана пока не поступало.

Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием определить место жительства всех четырёх детей с ней и временно ограничить их отца в родительских правах. По словам адвокатов, речь идёт об ограничении сроком на шесть месяцев. В течение этого времени встречи рэпера с детьми предполагается проводить с согласия матери и при условии, что он будет трезвым.

Поводом для судебного конфликта стали сообщения о предполагаемом инциденте в загородном доме Джигана в июле. По данным Telegram-канала Mash, рэпер якобы устроил стрельбу и удерживал сотрудников дома около десяти часов. Один из работников, как утверждалось, получил ранения. В момент происшествия в здании находились дети артиста.

Сам Джиган отверг обвинения. Он объяснял опубликованные кадры с оружием съёмками музыкального ролика, а его адвокат Сергей Жорин называл сообщения о стрельбе недостоверными. Обстоятельства июльского инцидента окончательно не установлены.

26 октября в Москве прошла закрытая судебная беседа по иску Самойловой. Предварительное заседание назначено на 18 декабря. Окончательного решения об ограничении родительских прав Джигана пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах на полгода. По словам её представителей, блогер рассчитывает, что после лечения бывший супруг сможет безопасно общаться с детьми.