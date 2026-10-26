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Регион
Опубликовано 26 октября, 16:53

Адвокат Самойловой раскрыла, с кем живут четверо детей после развода с Джиганом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamgeegun

Все четверо несовершеннолетних детей блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) сейчас проживают с матерью. Об этом журналистам сообщила адвокат Самойловой Марина Дубровская на фоне судебного разбирательства об ограничении родительских прав артиста.

«Дети сейчас с мамой», — заявила представительница блогера.

Дубровская также подчеркнула, что сторона Самойловой открыта к диалогу с бывшим супругом. Однако предложений о заключении мирового соглашения от представителей Джигана пока не поступало.

Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием определить место жительства всех четырёх детей с ней и временно ограничить их отца в родительских правах. По словам адвокатов, речь идёт об ограничении сроком на шесть месяцев. В течение этого времени встречи рэпера с детьми предполагается проводить с согласия матери и при условии, что он будет трезвым.

Поводом для судебного конфликта стали сообщения о предполагаемом инциденте в загородном доме Джигана в июле. По данным Telegram-канала Mash, рэпер якобы устроил стрельбу и удерживал сотрудников дома около десяти часов. Один из работников, как утверждалось, получил ранения. В момент происшествия в здании находились дети артиста.

Сам Джиган отверг обвинения. Он объяснял опубликованные кадры с оружием съёмками музыкального ролика, а его адвокат Сергей Жорин называл сообщения о стрельбе недостоверными. Обстоятельства июльского инцидента окончательно не установлены.

26 октября в Москве прошла закрытая судебная беседа по иску Самойловой. Предварительное заседание назначено на 18 декабря. Окончательного решения об ограничении родительских прав Джигана пока нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах на полгода. По словам её представителей, блогер рассчитывает, что после лечения бывший супруг сможет безопасно общаться с детьми.

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Наталья Демьянова
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