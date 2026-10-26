Нейросеть против Голливуда: Маск показал семь минут своей «Одиссеи» после спора с Ноланом

У «Одиссеи» Кристофера Нолана появился необычный конкурент. Разработчики нейросети Grok Imagine, принадлежащей компании Илона Маска xAI, выпустили первый семиминутный эпизод собственной экранизации поэмы Гомера. Ролик опубликовали 23 октября в соцсети X.

Команда Grok Imagine показала первый семиминутный эпизод «Одиссеи», созданной ИИ. Видео © Х / Elon Musk

Над проектом работали специалисты Wonder Studios вместе с режиссёром Девом Уокером, который занимается созданием фильмов с использованием искусственного интеллекта. Авторы предложили зрителям оценить результат и сообщить, интересен ли им подробный рассказ о процессе производства.

Появление эпизода стало первым заметным результатом обещания, которое Маск дал ещё летом. Тогда бизнесмен анонсировал полнометражную ИИ-экранизацию «Одиссеи» до конца 2026 года. Он утверждал, что новая версия будет исторически достоверной и сохранит верность произведению Гомера.

Идея возникла на фоне публичного конфликта предпринимателя с создателями голливудской «Одиссеи». Маск неоднократно критиковал Кристофера Нолана за подбор актёров, особенно за участие Эллиота Пейджа и Лупиты Нионго. Миллиардер обвинял режиссёра в стремлении соответствовать требованиям киноакадемии ради получения наград.

Спор вышел за пределы обсуждения актёрского состава. Режиссёр «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон публично раскритиковал предпринимателя и усомнился в его понимании кинематографа. При этом фильм Нолана уже вышел летом 2026 года, тогда как проект Grok пока существует в формате короткого эпизода.

Эксперименты с нейросетями в кино уже выходят за рамки коротких видео. Ранее Life.ru рассказывал о турецком историческом сериале «Стены крепости», созданном с применением ИИ. Проект состоит из двух 15-минутных эпизодов, а при его производстве использовали несколько генеративных моделей. При этом создатели сохранили участие живых актёров и профессиональных артистов озвучивания.