В Турции вышел первый в мире сериал, созданный ИИ

Турецкая компания Ay Yapim выпустила историческую драму «Стены крепости» (Surlar), созданную с использованием искусственного интеллекта. Премьера двухсерийного проекта состоялась 12 августа. Сериал состоит из двух эпизодов продолжительностью по 15 минут. Сюжет посвящён крепости Аламут в Иране, получившей дополнительную известность благодаря игре Ubisoft «Assassin's Creed Mirage». Об этом сообщает Variety.

Создатели подчёркивают, что при разработке использовали только материалы с контролируемыми правами. В частности, видеомодель AYDNA обучали исключительно на лицензионном каталоге компании. При этом проект не полностью отказался от участия людей. Актёрские исполнения не были сгенерированы искусственным интеллектом, а голоса персонажам на разных языках предоставили профессиональные актёры озвучивания.

По данным компании, над сериалом работали около года. Для разных этапов производства применялись несколько ИИ-инструментов, включая ChatGPT, MidJourney, Runway, Veo, Kling, ComfyUI и другие технологии. В Ay Yapim заявили, что собственная система ИИ-раскадровки и созданная компанией видеомодель стали частью производственного процесса проекта.

Ранее Илон Маск заявил, что его ИИ-инструмент Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию «Одиссеи» Гомера, которая станет «исторически достоверной» версией. Работа над проектом уже ведётся, и завершить её планируется к концу 2026 года, чтобы премьера состоялась к сезону кинопремий. Это первый публичный комментарий Маска об «Одиссее» после выхода фильма Кристофера Нолана.