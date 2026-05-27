27 мая, 14:46

В России запускают первый нейродоксериал о нераскрытых преступлениях 90-х

Обложка © GigaChat / Life.ru

В России запускают первый нейродокументальный сериал «Нейро_Док» — короткометражный проект, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. По данным авторов сериала из Кино Mail, ИИ выступает в ленте не как вспомогательный инструмент, а как полноценный производственный двигатель.

Первый сезон нового проекта посвящён громким нераскрытым преступлениям 1990-х годов. Он будет состоять из шести эпизодов, каждый продолжительностью около трёх минут. Каждый выпуск фокусируется на отдельной истории и ключевой фигуре, чья судьба стала отражением той эпохи.

Нейросеть генерирует графику, визуализирует сцены и алгоритмически реконструирует события, по которым не осталось архивных кадров. Каждая серия выполнена в вертикальном формате и сочетает в себе документальную основу с нейросетевым сторителлингом.

Создатели проекта подчёркивают, что перед началом работы команда детально изучает исторический контекст, быт эпохи, детали одежды и интерьеров, а также поведенческие черты героев — всё для того, чтобы реконструкция была максимально достоверной. Такой подход, по замыслу авторов, позволяет выстроить целостное повествование с продуманной драматургией и уникальным визуальным языком.

Кстати, две трети россиян верят в способность искусственного интеллекта изменить жизнь на планете через 30 лет. Однако примерно треть граждан опасаются, что исчезнет большинство профессий, люди станут зависимыми от нейросети и гаджетов.

Борис Эльфанд
