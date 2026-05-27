Две трети россиян верят в способность ИИ изменить жизнь на планете через 30 лет

Искусственный интеллект способен полностью перевернуть жизнь на планете в ближайшие тридцать лет, верят большинство опрошенных россиян (75%). Итоги исследования приводит Национальный центр «Россия».

«Большинство участников опроса (75%) уверены, что в ближайшие 30 лет ИИ изменит жизнь на планете. Только 10% связывают грядущие изменения с развитием медицины и ростом продолжительности жизни, 9% — с сохранением культуры и человеческих ценностей, 4% — с решением экологических проблем, а 2% — с освоением космоса», — говорится в тексте.

Однако россияне сомневаются, что искусственный интеллект улучшит жизнь. Примерно треть граждан (33%) опасаются, что исчезнет большинство профессий, люди станут зависимыми от нейросети и гаджетов, а жизнь потеряет свою самобытность и естественность. Только 45% респондентов допустили, что ИИ облегчит их существование. Лишь 3% опрошенных верят в качественное улучшение жизни. А 16% не считают, что будут перемены с развитием ИИ.

Главными навыками будущего россияне назвали способность быстро учиться и адаптироваться — 33%, критическое мышление и умение проверять информацию — 30%, использование ИИ в работе — 16%, креативность — 12%, эмоциональный интеллект — 10%.

Исследование проводилось среди читателей «Новости Mail», в нём поучаствовали свыше 8 тысяч россиян более чем из 50 регионов РФ.

