Илон Маск задумался о создании конкурента Amazon из-за ограничений для Grok

Американский миллиардер Илон Маск допустил создание новой торговой онлайн-площадки, способной составить конкуренцию Amazon. Поводом стали жалобы пользователей на то, что крупнейший маркетплейс препятствует работе ИИ-ассистентов Grok при оформлении покупок. Свою идею предприниматель высказал в социальной сети X.

«Может, нам стоит создать конкурента Amazon», — написал Маск, отвечая на публикацию одного из пользователей.

Автор сообщения пожаловался, что Amazon блокирует ботов Grok, которым поручают оформлять заказы и выполнять другие действия в интернет-магазине. Он поинтересовался, не пора ли отказаться от привычной площадки в пользу другого сервиса.

В ответ Маск предложил задуматься о собственном конкуренте американского гиганта электронной коммерции. При этом бизнесмен не раскрыл никаких подробностей возможного проекта и не сообщил, собирается ли действительно запускать новый маркетплейс.

ИИ-ассистенты Grok Bot были представлены в августе 2026 года. Они способны круглосуточно выполнять различные задачи в интернете, включая поиск информации, подготовку электронных писем, обновление баз данных и обработку счетов. Для выполнения отдельных действий пользователю необходимо подтвердить операцию.

Возможности таких инструментов распространяются и на онлайн-покупки. Однако ограничения со стороны торговых площадок могут мешать автоматическому оформлению заказов, из-за чего вопрос взаимодействия маркетплейсов с ИИ-агентами становится всё более актуальным.

Ранее Life.ru писал о рисках передачи ИИ-агентам управления финансовыми операциями. Эксперты предупреждали, что автономные системы могут ошибаться при распоряжении деньгами, поэтому пользователям необходимо сохранять контроль над операциями.