Россиян предупредили о рисках передачи ИИ управления брокерским счётом

С сентября 2026 года банки разрешили клиентам подключать ИИ-агентов к брокерским счетам. Алгоритмы получили разные уровни доступа — от простого просмотра данных до самостоятельного исполнения заявок. Финансовый эксперт Роман Калинкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему не стоит спешить с передачей управления вложениями.

Главная опасность, по его словам, не в том, что ИИ будет торговать хуже человека. Проблема в другом: инвестор фактически доверяет принятие решений системе, которая может неверно понять задачу, ошибиться в данных или не учесть резкое изменение рынка. Биржа не прощает даже небольших промахов — цена актива меняется за секунды.

Особенно рискованно сразу давать алгоритму максимальный доступ. Если он может не только анализировать портфель, но и выставлять заявки или переводить средства, потенциальный ущерб кратно возрастает.

«Я бы начинал с режима, в котором ИИ только анализирует информацию и предлагает действия. Следующий уровень — подготовка заявки, которую человек сам подтверждает. И только после длительного тестирования можно рассматривать полную автоматизацию», — отметил Калинкин. Даже тогда он советует ставить лимиты на сумму одной операции и общий объём средств.

Банк России также указывает на риски: регулятор предупреждает о возможных некорректных выводах модели, а в июне 2026 года рекомендовал в критически важных процессах предусматривать подтверждение операции сотрудником.

Если алгоритм потерял деньги из-за неудачной стратегии, это не значит, что банк обязан компенсировать убыток. Но если организация нарушила обязанности или права клиента, сам факт использования ИИ от ответственности не освобождает, подчёркивает эксперт.

«Относиться к ИИ-агенту стоит не как к волшебному финансовому советнику, а как к очень быстрому инструменту, который способен ошибаться. Чем больше денег ему разрешено контролировать, тем важнее человеческий контроль, лимиты и возможность мгновенно отключить доступ», — заключил Калинкин.

А ранее Life.ru писал, что в России разработают правила использования искусственного интеллекта. В частности, пользователям планируют дать рекомендации по проверке контента на признаки дипфейков. Отдельное внимание уделят защите персональных данных.