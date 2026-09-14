Медведев озадачил человечество: Страны хотят приручить ИИ, но корпорации уже тянут его к себе

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что государствам следует выработать единые правила обращения с искусственным интеллектом. Однако, по его мнению, договориться об этом не получится из-за интересов крупных корпораций и человеческой жадности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению политика, международное соглашение о правилах применения искусственного интеллекта могло бы помочь избежать потенциально масштабного ущерба.

«Самым очевидным было бы попытаться договориться на страновом уровне об общих принципах регулирования ИИ. Тогда у нас всех будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие. Но этого не выйдет из-за жадности корпораций и ненасытности страстей человеческих», — указал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что не считает скорое исчезновение человечества из-за искусственного интеллекта неизбежным. При этом зампред Совета безопасности указал на другой сценарий, который, по его мнению, гораздо реалистичнее, — серьёзный ущерб из-за ошибок систем, работающих на основе продвинутых нейросетей.