Тест: Маклер, барчук и фарцовка — лишь 10% населения отгадают значения этих забытых слов СССР

В каждую эпоху русский язык пополняется уникальными словами, отражающими дух и быт того времени, и Советский Союз не стал исключением! Пока одни словечки и обозначения быстро перекочевали в нашу повседневность, другие окончательно потеряли свой смысл сразу после распада СССР. И только тот, кто вырос в прошлом веке и на собственном опыте прошёл через авоськи и бидоны, сможет угадать значения этих забытых слов! Давайте проверим, относитесь ли вы к таким знатокам?