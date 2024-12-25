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25 декабря, 15:00

Тест: Маклер, барчук и фарцовка — лишь 10% населения отгадают значения этих забытых слов СССР

25 декабря 1991 года Горбачёв сложил полномочия в качестве президента, а на следующий день СССР окончательно прекратил своё существование. Вместе с этим событием многие советские понятия и предметы быта канули в Лету!

В каждую эпоху русский язык пополняется уникальными словами, отражающими дух и быт того времени, и Советский Союз не стал исключением! Пока одни словечки и обозначения быстро перекочевали в нашу повседневность, другие окончательно потеряли свой смысл сразу после распада СССР. И только тот, кто вырос в прошлом веке и на собственном опыте прошёл через авоськи и бидоны, сможет угадать значения этих забытых слов! Давайте проверим, относитесь ли вы к таким знатокам?

Специально для любителей отгадывать слова и погружаться в глубины русского языка мы подготовили кроссворд на новогоднюю тематику! Узнайте, под силу ли вам отгадать все главные символы праздника. До сих пор считаете, что в словах-паразитах нет ничего особенного? У нас для вас плохие новости! Скорее выбирайте любимое надоедливое словечко и узнайте, какую неприятную черту характера оно скрывает.

Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой
Тест: 1% людей отгадает, из каких республик СССР эти марки, остальные 99% провалятся на первой
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / Racool_studio, © Freepik

Виктория Мишинкина
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