Молитва с одной стороны, заклинание с другой: какие загадочные амулеты носили на Руси и от чего они защищали

Представьте, что вы живёте на Руси несколько столетий назад. Заболел ребёнок, скотина перестала давать молоко, а соседка посмотрела как-то недобро. Что делать? Наши предки нередко винили во всём сглаз, порчу и нечистую силу. Чтобы защититься от невидимых угроз, они носили загадочные амулеты, прятали обереги в одежде и даже завязывали специальные узелки. Причём после Крещения Руси старые верования никуда не исчезли. Христианские молитвы продолжали соседствовать с языческими символами, а некоторые украшения объединяли их прямо на одной поверхности. Life.ru рассказывает, какие необычные амулеты носили на Руси, от каких бед они должны были спасать и почему некоторые находки до сих пор ставят исследователей в тупик.

Змеевики: что за амулеты объединяли веру в Бога и змей?

Амулеты-змеевики на Руси: как древние медальоны с молитвами и заклинаниями защищали от болезней? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожалуй, одними из самых загадочных древнерусских амулетов были змеевики. Это круглые или овальные медальоны, на одной стороне которых изображали Богородицу, архангела Михаила или других христианских святых, а на обороте помещали пугающие изображения человеческих голов в окружении змей. Иногда на таких украшениях соседствовали молитвы и древние заклинательные формулы.

Главной задачей змеевиков считалась защита от болезней. Причём речь шла не только об обычном недомогании. Люди верили, что подобные медальоны способны уберечь от тяжёлых лихорадок и повальных заболеваний. В народных представлениях причиной болезни могли быть злые силы, проникшие в тело человека. Поэтому амулет должен был не просто украшать владельца, а отгонять невидимую опасность.

Древнерусские змеевики: почему на оберегах изображали святых и змей и какую силу им приписывали? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Также исследователи предполагали, что двенадцать змей на некоторых медальонах могли символизировать двенадцать сестёр-лихорадок, известных по русским заговорам. Получается, что изображение болезни использовали как средство защиты от неё самой. Всё это подтверждает, насколько тесно переплетались религиозные и магические представления. Змеевики продолжали использовать и после распространения христианства, а некоторые экземпляры изготавливались из серебра и золота. Неудивительно, что такие находки до сих пор вызывают интерес. Например, Life.ru уже рассказывал об удивительном древнем амулете и тайнах, которые он скрывает.

Лунницы: как выглядели женские обереги и для чего они нужны?

Славянский оберег лунница: значение древнего украшения, связанного с материнством и плодородием. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Женские украшения-обереги назывались лунницами Эти металлические подвески напоминали полумесяц с направленными вниз рожками. Их изготавливали из бронзы, серебра и других металлов, а поверхность украшали точками, геометрическими узорами и зернью. Согласно одной из распространённых трактовок, лунница должна была оберегать женщину и была связана с представлениями о плодородии, материнстве и продолжении рода. Поэтому подобным украшениям нередко приписывают способность защищать будущую мать и её ребёнка от недобрых сил. Однако прямых свидетельств о том, что все лунницы носили именно для защиты беременности или родов, нет.

Важно отметить, что символика Луны играла важную роль в представлениях многих древних народов. Её циклы связывали с обновлением природы, течением времени и женским началом. Поэтому полумесяц мог восприниматься не просто как красивый узор, а как особый знак. К слову, лунницы не исчезли после Крещения Руси. Археолог Любовь Покровская, изучившая находки с Троицкого раскопа в Великом Новгороде, предположила, что в X — первой половине XI века такие подвески могли иметь языческое сакральное значение. К концу XII — началу XIII века они, вероятно, уже воспринимались некоторыми горожанами как христианские амулеты, связанные с почитанием Богородицы.

Топорики: от каких опасностей защищало оружие Перуна?

Амулеты-топорики на Древней Руси: как символ Перуна должен был защищать воинов от опасностей? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем человеку носить на груди топорик, которым невозможно даже нарубить щепок? Тем не менее подобные миниатюрные подвески были известны на Руси уже в XI веке. Археологи находят бронзовые изделия, повторяющие форму настоящего боевого оружия, иногда с удивительно точно выполненными деталями. Считалось, что такие амулеты могли защищать владельца от враждебных сил и опасностей, прежде всего связанных с воинской жизнью. Их предполагаемая охранительная функция объяснялась связью с Перуном, которого древние славяне почитали как бога грома, молнии и воинской силы.

В представлениях исследователей, связывающих топорики с культом Перуна, ношение уменьшенной копии оружия громовержца могло символически обеспечивать человеку покровительство могущественного божества. Особенно важным такой знак мог казаться тем, чья жизнь была связана с оружием и военной службой. Однако далеко не все исследователи согласны с тем, что каждый найденный топорик обязательно посвящался Перуну. Сходные амулеты существовали у скандинавов, где миниатюрные молоты были связаны с богом Тором. Поэтому происхождение и значение отдельных древнерусских подвесок до сих пор обсуждаются.

Зубы и когти животных: как хищники должны были оберегать человека от опасностей?

Амулеты из зубов и когтей животных на Руси: почему славяне верили в защитную силу хищников? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не все амулеты на Руси изготавливали ювелиры. Иногда защитным предметом становилось то, что человек находил в природе. Археологи обнаруживают просверленные зубы хищников, которые носили как подвески или включали в состав более сложных украшений. Зачем люди украшали себя когтями и другими частями тела зверя?

Таким амулетам могли приписывать способность защищать от враждебных сил и опасностей, а также передавать владельцу силу и отвагу животного. Если зверь способен защищаться от врагов, то и часть его тела, по представлениям людей, могла обладать особыми свойствами. Клыки хищников символически связывали с мощью, храбростью и защитой. Поэтому подобный оберег мог восприниматься не только как средство против несчастий, но и как способ заручиться покровительством сил природы.

Любопытно, что украшения из зубов животных встречались и в древнерусских женских костюмах. Исследователь Наталья Жилина отмечала использование зубов хищников в качестве амулетов, а также их присутствие в более широких традициях славяно-русского убора. Однако установить назначение конкретного клыка не так просто. Для одного владельца он мог быть оберегом, для другого охотничьим трофеем, а для третьего — просто необычным украшением.

Зачем на Руси отпугивали нечистую силу звоном?

Славянские обереги со звоном: зачем женщины носили шумящие подвески для защиты от сглаза? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте украшение, которое должно было защищать хозяйку буквально при каждом её шаге. На Руси существовали так называемые шумящие подвески. Они состояли из металлических пластинок, колечек, цепочек и других подвижных деталей, которые издавали звон при движении. Согласно самой распространённой версии исследователей, такой звук мог служить защитой от злых духов, сглаза и другого вредоносного воздействия. Считалось, что нечистая сила боится определённых звуков, поэтому постоянное позвякивание украшений могло восприниматься как своеобразная невидимая преграда.

Подвески крепили к одежде и другим элементам костюма. При ходьбе металлические детали соприкасались друг с другом, создавая характерный шум. Таким образом, украшение могло одновременно выполнять декоративную и предполагаемую защитную функцию. Кстати, подобные представления о силе звука существовали не только на Руси. Например, археолог Эльзара Хайрединова в исследовании украшений крымских готов отмечает, что колокольчикам приписывали способность отгонять злых духов.

Наузы: как обычные узелки должны были спасать от болезней и сглаза?

Наузы на Руси: как защитные узелки и заговоры должны были оберегать человека от болезней и сглаза? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно ли защититься от несчастья с помощью обычной нитки? Наши предки верили, что иногда для этого не нужны ни серебро, ни драгоценные камни. Достаточно правильно завязанного узла и особых слов. Подобные защитные предметы были известны как наузы. В первую очередь им приписывали способность оберегать человека от болезней. В народном врачевании недуги нередко объясняли воздействием враждебных сил, а заговоры и амулеты использовали как средство защиты от них.

Смысл узелковой магии заключался в символическом действии. Завязывая узел, человек мог представлять, что закрепляет желаемый результат или препятствует проникновению зла. Иногда подобные действия сопровождались специальными заговорами. В народных представлениях защитные узлы могли использовать и против сглаза, порчи и других несчастий. Однако конкретные способы их изготовления различались в зависимости от местности и эпохи.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) Хотите узнать, какие таинственные секты существовали на Руси, как они появились и какие из них сохранились до наших дней? 0 Да, интересно узнать, во что верили наши предки! Только если расскажете о самых жутких обрядах и традициях Нет, мне это всё не интересно...

К слову, наузы пережили даже распространение христианства. Несмотря на осуждение магических практик церковью, люди продолжали обращаться к привычным способам защиты. Так старые представления о болезнях и их причинах ещё долго сосуществовали с христианскими молитвами. Правда, не стоит доверять всем современным рассказам о древнеславянских узелках. Многие популярные сегодня схемы с определённым количеством узлов и строго установленными цветами нитей не имеют надёжного подтверждения в источниках по Древней Руси.

А если вам кажется, что амулеты со змеями были самым странным из того, во что верили на Руси, то вы сильно ошибаетесь! Чего только стоят игры с мертвецами, гадания в бане и обряды, во время которых младенцев помещали в печь. Звучит жутковато? Тогда обязательно прочитайте, почему на Руси было страшно и без Хэллоуина и какие необычные традиции существовали у наших предков.