6 ноября 2001 года американский канал Fox показал первую серию сериала «24 часа». Ровно четверть века назад зрители познакомились с агентом Джеком Бауэром и впервые услышали тиканье часов, от которого потом вздрагивали годами. Шоу придумали Джоэл Сурноу и Роберт Кокран, до этого они продюсировали шпионский сериал «Её звали Никита». «24 часа» продержались восемь сезонов и изменили правила игры на телевидении. Мы разобрались, как был устроен сериал и почему часы стали его главным героем.

Один сезон равен одним суткам

Как устроен сезон сериала «24 часа». Фото © Кадр из сериала «24 часа», режиссёры Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов, сценаристы Николь Ренадайв, Джил Грант, Морис Хёрли

Идея звучала почти безумно: в каждом из восьми основных сезонов 24 эпизода, каждый занимает час эфира вместе с рекламой и показывает час из жизни героя. Сезон превращался в один бесконечный день. Первые сутки начинались в полночь в день президентских праймериз в Калифорнии: Бауэр должен спасти от покушения кандидата Дэвида Палмера, найти предателя среди коллег и вытащить из беды жену и дочь. Канал поначалу заказал всего 13 эпизодов, на случай провала.

Сценаристам пришлось держать в голове логистику каждого персонажа: кто куда едет, сколько это займёт и что он успеет за рекламную паузу. Реклама тоже стала частью сюжета: по замыслу действие в эти минуты продолжалось. Замедленной съёмки в сериале нет, флешбэк появился лишь однажды, в финале первого сезона. В те же годы сериальный бум переживало и наше телевидение, и Life.ru вспоминал семь российских сериалов нулевых, которые смотрела вся страна.

Один экран и несколько окон

Разделённый экран в сериале «24 часа». Фото © Кадр из сериала «24 часа», режиссёры Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов, сценаристы Николь Ренадайв, Джил Грант, Морис Хёрли

Чтобы зритель не терял нить, создатели постоянно делили кадр на части. В одном окне Джек гонит машину, в другом политик спорит с женой, в третьем аналитики стучат по клавишам. Разделённый экран начали использовать режиссёр и продюсер первого сезона Стивен Хопкинс и монтажёр Дэвид Томпсон. Приём возникал после каждой рекламной паузы вокруг часов, а в последние минуты серии экран снова распадался на окна. Так зрителю коротко показывали, где сейчас находится каждый герой и что с ним происходит.

В обычном кино скучную поездку героя можно просто вырезать. В реальном времени так не получится, поэтому сериал вёл сразу несколько линий: контртеррористическое подразделение, Белый дом, злодеев и обычные семьи, которые случайно попали в водоворот событий. Окна на экране помогали удержать их все одновременно. Каждый эпизод напоминал сводку с нескольких фронтов, а зритель чувствовал себя дежурным в штабе, которому нужно успеть следить за всеми мониторами сразу.

Часы как метроном тревоги

Тикающие часы в сериале «24 часа». Фото © Кадр из сериала «24 часа», режиссёры Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов, сценаристы Николь Ренадайв, Джил Грант, Морис Хёрли

Цифровые часы на экране придумал сам Сурноу: он хотел, чтобы зритель всегда знал, который сейчас час в мире сериала. Часы появлялись перед рекламой и после неё, а сопровождал их фирменный стук, похожий на удары метронома. Этот звук запомнился не хуже музыкальной темы. Пользовались им создатели тонко: после гибели важного персонажа часы шли беззвучно. Тишина на месте привычного тиканья действовала на зрителя сильнее любого траурного марша.

Обрыв на самом интересном месте

Клиффхэнгеры в сериале «24 часа». Фото © Кадр из сериала «24 часа», режиссёры

Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов, сценаристы Николь Ренадайв, Джил Грант, Морис Хёрли

Каждая серия заканчивалась клиффхэнгером, то есть обрывалась в момент наивысшего напряжения: звонок, выстрел, внезапное разоблачение. Следующий час начинался ровно с той же секунды, поэтому неделя ожидания превращалась в пытку. Многие предпочитали смотреть сезоны на дисках подряд и признавались, что не могут оторваться, пока на экране до катастрофы остаётся несколько часов. Сериал приучил публику к запойному просмотру задолго до онлайн-кинотеатров.

Джек Бауэр раз за разом выбирался из безвыходных ситуаций, словно у него в запасе всегда была лишняя минута. Зрители верили в его неуязвимость так же, как когда-то публика верила в великого фокусника. Но в жизни чудеса заканчиваются: Life.ru рассказывал, как король побегов Гарри Гудини не смог обмануть смерть. Создатели «24 часов» умело играли с этим ожиданием и держали зал в напряжении до последнего тиканья часов в каждой серии.

Кифер Сазерленд и его Джек Бауэр

Кифер Сазерленд в роли Джека Бауэра. Фото © Кадр из сериала «24 часа», режиссёры Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов, сценаристы Николь Ренадайв, Джил Грант, Морис Хёрли

На главную роль рассматривали больше 30 актёров, среди них был и Джефф Голдблюм. К 2001 году Сазерленд при громкой фамилии отца звездой широкого масштаба не считался: он играл хулиганов, бунтарей и вампиров в молодёжном кино. Роль агента с железной волей и гибкой моралью перевернула его карьеру. Ругаться в телеэфире тогда было нельзя, поэтому Джек обходился одним и тем же «чёрт возьми», и эта фраза стала визитной карточкой и героя, и самого актёра.

В 2006 году Кифер Сазерленд получил премию «Эмми» как лучший актёр драматического сериала, а сам сериал в тот же вечер назвали лучшей драмой года. За роль Бауэра актёр получил и «Золотой глобус». Его история напоминает многие голливудские судьбы звёзд, где успех приходит после долгого затишья. Life.ru недавно рассказывал, как Вайнона Райдер вернулась к славе благодаря «Очень странным делам» после нескольких лет почти полного забвения.

Что осталось после «24 часов»

Наследие сериала «24 часа». Фото © Кадр из сериала «24 часа», режиссёры Джон Кассар, Брэд Тернер, Милан Чейлов, сценаристы Николь Ренадайв, Джил Грант, Морис Хёрли

Сериал вышел через два месяца после терактов 11 сентября, хотя задумали его раньше. Со второго сезона ставки выросли: вместо покушения на политика героям грозила ядерная бомба в Лос-Анджелесе. Ещё одна деталь опередила время: чернокожий президент появился в «24 часах» за несколько лет до избрания Барака Обамы президентом США. Между шестым и седьмым сезонами, в 2008 году, вышел телефильм «Искупление». После восьмого сезона в 2014 году появились 12 серий «Проживи ещё один день», а в 2017-м — отдельный сериал «Наследие».

Формат пережил и сам оригинал. В 2013 году в Индии вышла своя версия «24» со звездой Болливуда Анилом Капуром, который до этого сыграл президента Омара Хасана в восьмом сезоне американского сериала. Приём с разделённым экраном и тикающими часами разошёлся по сотням детективов и боевиков по всему миру. А в 2024 году продюсер Брайан Грейзер рассказал о планах снять полнометражный фильм, и в прессе сообщили о ранней разработке проекта на студии 20th Century.

Спустя четверть века «24 часа» выглядят иначе: громоздкая техника нулевых сразу выдаёт возраст. Но главный приём работает до сих пор: стоит услышать знакомый стук часов, и пульс ускоряется сам собой. Сериал доказал, что время на экране может стать полноценным героем и двигателем сюжета. Телевидение вообще прошло огромный путь, и Life.ru вспоминал, что увидели первые зрители регулярного телеэфира Би-би-си 90 лет назад.