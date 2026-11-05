Достоевский восстал из могилы, чтобы пристыдить предавших Россию «тварей дрожащих»
ИИ-Достоевский раскритиковал граждан, которые сбежали из России и предали Родину
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Созданный искусственным интеллектом образ Фёдора Достоевского выступил с критикой россиян, уехавших за границу и критикующих Родину. Цифровой писатель осудил отказ от родных, своей земли и ответственности перед ней ради обещаний благополучия за рубежом.
ИИ-классик сравнил уехавших сограждан с западниками, презирающими собственные корни, а их стремление к свободе называл зависимостью от чужих идей. Решение покинуть страну он объяснил страхом перед жертвами, которых требует любовь к родине.
«И вот теперь наступает час истины, когда каждый должен ответить себе, кто он: русский я или нет?» — произнёс ИИ-Достоевский в ролике RT.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что критика России не защитит релокантов от дискриминации за рубежом. По его словам, негативное отношение к россиянам затрагивает и тех, кто выступает против своей страны.