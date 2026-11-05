Созданный искусственным интеллектом образ Фёдора Достоевского выступил с критикой россиян, уехавших за границу и критикующих Родину. Цифровой писатель осудил отказ от родных, своей земли и ответственности перед ней ради обещаний благополучия за рубежом.

ИИ-классик сравнил уехавших сограждан с западниками, презирающими собственные корни, а их стремление к свободе называл зависимостью от чужих идей. Решение покинуть страну он объяснил страхом перед жертвами, которых требует любовь к родине.

«И вот теперь наступает час истины, когда каждый должен ответить себе, кто он: русский я или нет?» — произнёс ИИ-Достоевский в ролике RT.