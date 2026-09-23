«Это как левой ногой чесать правое ухо»: Почему у Достоевского нельзя учиться вере

Иеромонах Макарий (Маркиш) заявил RTVI, что учиться православию у Фёдора Достоевского нельзя, хотя писатель был верующим человеком. Священник подчеркнул: его слова — не шутка, а серьёзное предупреждение.

Поводом стал вопрос, какой литературный персонаж полнее всего отражает суть христианства. Макарий ответил, что сам вопрос его «немножко шокировал». Вместо героя книги он предложил обратиться к Евангелию.

«Литература называется не “художественная”, а православная, и называется эта литература Евангелие. Вот этот персонаж, по имени Иисус из Назарета, он же Христос, и отражает суть Евангелия», — сказал он.

Искать ответ в светских книгах священник считает бессмысленным. По его словам, это «как левой ногой чесать правое ухо». Макарий связал свою реакцию с попытками интеллигенции изучать веру по классикам. Он упомянул Льва Толстого, Достоевского и даже Михаила Булгакова.

Этих писателей он расположил на разных концах спектра. Достоевский, по его оценке, — православно верующий и ответственный автор. Но и у него, настаивает священник, учиться православию нельзя. Толстой был отлучён от церкви, а Булгаков, как выразился Макарий, «вообще неизвестно чем занимался».

А ранее режиссёр Сергей Ильин рассказал, что московские зумеры всё чаще включают православие в свою повседневность. Причём он не осудил молодёжь в том, что они снимают рилсы о посещении храма. По его словам, молодые люди воспринимают веру как обычную часть жизни, а не как нечто исключительное.