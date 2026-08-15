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15 августа, 11:03

Достоевский обошёл Толстого и Чехова в рейтинге немецкоязычных читателей

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Фёдор Достоевский, по словам поэта и переводчика Александра Ницберга, стал самым популярным русским писателем у немецкоязычных читателей в Европе. В разговоре с РИА «Новости» Ницберг отметил, что за Достоевским следуют Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков.

«Прежде всего, конечно, Достоевский. Затем Чехов, особенно в театре. Булгаков. Толстой. Но мне кажется, именно Достоевский занимает особое место», — заявил переводчик.

Сам Ницберг подчеркнул, что именно Достоевский, по его наблюдениям, занимает наиболее заметное место в читательском интересе.

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Ранее режиссёр Эмир Кустурица заявил, что попытки отменить русскую культуру обречены на провал. По его словам, она неразрывно связана с романами, писателями, композиторами и музыкой, поэтому исключить её из мирового культурного пространства невозможно. Подробнее — в материале Life.ru.

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Полина Никифорова
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