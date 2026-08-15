Достоевский обошёл Толстого и Чехова в рейтинге немецкоязычных читателей

Фёдор Достоевский, по словам поэта и переводчика Александра Ницберга, стал самым популярным русским писателем у немецкоязычных читателей в Европе. В разговоре с РИА «Новости» Ницберг отметил, что за Достоевским следуют Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков.

«Прежде всего, конечно, Достоевский. Затем Чехов, особенно в театре. Булгаков. Толстой. Но мне кажется, именно Достоевский занимает особое место», — заявил переводчик.

Сам Ницберг подчеркнул, что именно Достоевский, по его наблюдениям, занимает наиболее заметное место в читательском интересе.

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