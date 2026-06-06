Попытки уничтожить и преуменьшить русскую культуру обречены на провал, считает режиссёр Эмир Кустурица. Такое мнение сербский постановщик высказал в интервью ИС «Вести» на полях ПМЭФ.

«Русская культура — это русские романы, это русские писатели, это русские композиторы, это музыка — это всё. И если вы хотите декодировать это, я думаю, что это будет ошибка», — заявил Кустурица.

Ранее американская актриса Николь Кидман призналась, что была одержима русской культурой в начале своего творческого пути. Она вспомнила, что в то время у неё был составлен список из ста книг, рекомендованных к прочтению каждому человеку.

Кстати, в феврале Эмир Кустурица вознамерился снять фильм о православном пути России. Кроме того, постановщик отметил, что любит слушать речи патриарха Кирилла, общение с которым приносит ему удовольствие.