Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 07:36

Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России

Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Эмир Кустурица. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Эмир Кустурица планирует снять фильм о православном пути России. Об этом известный сербский режиссёр заявил в беседе с журналистами.

«Фильм, связанный с православной церковью, будет. Сейчас есть идея о том, чтобы поговорить о том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло. О конкретике пока — рано», — поделился автор в беседе с ТАСС.

Говоря о недавней встрече с патриархом московским и всея Руси Кириллом, Кустурица заявил, что всегда с радостью слушает его. Режиссёр признался, что с удовольствием общается с предстоятелем РПЦ на темы, «которые очень важны для наших православных соотечественников».

Кустурица подкинул дерзкую идею создателям ракет «Орешник» и «Буревестник»
Кустурица подкинул дерзкую идею создателям ракет «Орешник» и «Буревестник»

Ранее Кустурица посетил международный фестиваль документального кино в Москве. Выступая на церемонии открытия, режиссёр заявил о важности фильмов, которые помогают понять происходящее на Украине.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Эмир Кустурица
  • Религия
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar