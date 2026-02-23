Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России

Эмир Кустурица планирует снять фильм о православном пути России. Об этом известный сербский режиссёр заявил в беседе с журналистами.

«Фильм, связанный с православной церковью, будет. Сейчас есть идея о том, чтобы поговорить о том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло. О конкретике пока — рано», — поделился автор в беседе с ТАСС.

Говоря о недавней встрече с патриархом московским и всея Руси Кириллом, Кустурица заявил, что всегда с радостью слушает его. Режиссёр признался, что с удовольствием общается с предстоятелем РПЦ на темы, «которые очень важны для наших православных соотечественников».

Ранее Кустурица посетил международный фестиваль документального кино в Москве. Выступая на церемонии открытия, режиссёр заявил о важности фильмов, которые помогают понять происходящее на Украине.