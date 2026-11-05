Выступления против России не избавляют релокантов от дискриминации за границей, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, даже те, кто постоянно критикует свою страну, нередко оказываются в неудобном положении.

«Те, кто думает, что вот они выступали против и это им зачтётся... Не зачтётся. Русский — будешь наказан. Мы же видим: это и сейчас происходит среди релокантов, которые уехали туда», — отметил глава СПЧ в интервью RT.

Правозащитник выразил уверенность в победе России. Рассуждая о гипотетическом поражении, он подчеркнул, что в таком случае плохо будет всем, включая тех, кто выступал против страны.