В Госдуме заявили о возвращении в Россию 70% релокантов

Около 70% россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции, уже вернулись на родину. Такую оценку озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью RT. По его словам, многие релоканты разочаровались в жизни за границей и теперь не собираются снова покидать Россию.

Парламентарий считает, что причиной массового возвращения стали не только финансовые проблемы. Уехавшие столкнулись с бюрократией, бытовыми неудобствами, непривычным уровнем сервиса и вопросами безопасности. В результате преимущества западного образа жизни для части россиян оказались не столь очевидными, как представлялось до переезда.

«Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: «Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами». Большая часть уже вернулась — процентов 70», — рассказал Матвейчев.

По словам депутата, некоторые вернувшиеся признаются, что теперь ни на что не готовы променять жизнь в Москве. Пережитые за рубежом трудности, считает он, заставили их пересмотреть отношение к России и собственному решению об эмиграции.

«Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо», — добавил парламентарий.

Масштабы возвращения россиян оцениваются по-разному. Например, в декабре 2023 года газета «Известия» со ссылкой на опрос клиентов компании «Финион» сообщала примерно о 40% релокантов, решивших вернуться. Среди основных причин назывались сложности с оформлением документов и ужесточение условий проживания в других государствах.