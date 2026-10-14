Михалков заявил, что вернувшихcя в РФ можно простить за отъезд после начала СВО

Россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции, можно простить, если они осознали свою ошибку. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков.

По словам режиссёра, некоторые уехавшие действительно пересмотрели свои взгляды, вернулись в Россию и признали, что поступили неправильно. Таких людей, считает Михалков, можно простить.

«Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: "Я ошибалась" или "Я понял". Можно простить? Конечно», — сказал он.

При этом режиссёр отдельно высказался о тех, кто после переезда начал жаловаться на жизнь за границей. По его словам, причиной возвращения некоторых россиян стало окончание денег.

Михалков отметил, что к подобным жалобам относится иначе. Он добавил, что люди, сознательно сделавшие свой выбор, должны были понимать возможные последствия.

Режиссёр также подчеркнул разницу между теми, кто признал свою ошибку, и теми, кто вернулся из-за ухудшения собственного положения. По его словам, отношение к этим двум категориям уехавших не может быть одинаковым.