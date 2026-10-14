Михалков заявил, что вернувшихcя в РФ можно простить за отъезд после начала СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции, можно простить, если они осознали свою ошибку. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков.
По словам режиссёра, некоторые уехавшие действительно пересмотрели свои взгляды, вернулись в Россию и признали, что поступили неправильно. Таких людей, считает Михалков, можно простить.
«Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали: "Я ошибалась" или "Я понял". Можно простить? Конечно», — сказал он.
При этом режиссёр отдельно высказался о тех, кто после переезда начал жаловаться на жизнь за границей. По его словам, причиной возвращения некоторых россиян стало окончание денег.
Михалков отметил, что к подобным жалобам относится иначе. Он добавил, что люди, сознательно сделавшие свой выбор, должны были понимать возможные последствия.
Режиссёр также подчеркнул разницу между теми, кто признал свою ошибку, и теми, кто вернулся из-за ухудшения собственного положения. По его словам, отношение к этим двум категориям уехавших не может быть одинаковым.
Тема возвращения россиян, покинувших страну после начала СВО, уже не раз становилась предметом публичных высказываний. В сентябре Life.ru писал, что Никита Михалков заявил об отсутствии необходимости возвращаться большинству уехавших после 2022 года. При этом режиссёр отдельно говорил об отношении к тем, кто решил вернуться. В июне 2025 года Михалков заявил, что не считает искренним раскаянием случаи, когда артисты возвращаются из-за бытовых трудностей или финансовых проблем. Вопрос возвращения релокантов обсуждался и в связи с изменением их жизненных обстоятельств. Life.ru сообщал, что в 2026 году ожидался рост числа россиян, возвращающихся из-за границы, в том числе тех, кто продолжал работать на российские компании после переезда.
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