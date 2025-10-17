В России ждут массового притока релокантов в 2026 году

В 2026 году ожидается рост числа возвращающихся в Россию релокантов, которые продолжали работать удалённо на российские компании после отъезда в 2022–2023 годах. Об этом сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади.

Он объяснил, что ключевым фактором становятся новые налоговые правила: вводится обязательное удержание НДФЛ с зарплаты всех сотрудников, вне зависимости от статуса налогового резидента. Это лишает релокантов прежних финансовых преимуществ при дистанционной работе из-за рубежа, отметил адвокат.

«Для страны возвращение релокантов означает частичное обращение вспять «утечки мозгов» — возвращение квалифицированных специалистов, в первую очередь из сферы IT и финансов», — указал он в беседе с «Газетой.ru».

Новые условия положительно влияют на экономику и увеличивают поступления в бюджет, однако возвращение в Россию для многих специалистов является вынужденным: прежние трудности, связанные с проживанием за границей и финансовыми операциями, теперь дополнены ужесточением налогового контроля.

Юрист отметил, что Трудовой кодекс напрямую не запрещает работу из-за рубежа, однако новые финансовые реалии заставляют работодателей настаивать на возвращении сотрудников — так проще администрировать и снизить риски двойного налогообложения.

Среди плюсов возвращения — стабильная работа, понятная финансовая и юридическая среда в России, отсутствие проблем с визами и банковскими услугами. К минусам адвокат отнёс рост налоговой нагрузки, переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, а также утрату возможности жить за границей и интегрироваться в международное профессиональное сообщество.

А ранее Life.ru рассказывал, что в России придумали поощрение для релокантов за возвращение на родину. Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин отметил, что статистика указывает на важность поддержки людей, которые связывают своё будущее с нашей страной, ведь для РФ ценен каждый гражданин.