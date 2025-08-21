Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

21 августа, 14:45

Ставить штамп «предатель России»: Бородин призвал не пускать релокантов обратно

Глава ФПБК Бородин призвал не пускать релокантов обратно в Россию

Обложка © Life.ru

Граждан России, уехавших после начала СВО, не следует пускать обратно в страну, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, релокантов нужно разворачивать на границе, а также ставить в их загранпаспортах штамп «предатель России».

Активист не исключил, что релоканты за время длительного отсутствия могли быть завербованы иностранными спецслужбами. Он напомнил, что в России уже действует практика не пускать в страну ненадёжных граждан Украины.

«При этом нужно проставить в загранпаспорта релокантов штамп «предатель России». Тогда даже в западных государствах к ним начнут относиться с опаской. Предателей нигде не любят. Жёсткий контроль необходим для безопасности нашей страны», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Кстати, устремившимся в Россию релокантам запретят работать на госслужбе. Граждане, покинувшие страну после начала СВО, не должны рассчитывать на радушный приём в случае возвращения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Борис Эльфанд
