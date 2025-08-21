Ставить штамп «предатель России»: Бородин призвал не пускать релокантов обратно

Граждан России, уехавших после начала СВО, не следует пускать обратно в страну, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, релокантов нужно разворачивать на границе, а также ставить в их загранпаспортах штамп «предатель России».

Активист не исключил, что релоканты за время длительного отсутствия могли быть завербованы иностранными спецслужбами. Он напомнил, что в России уже действует практика не пускать в страну ненадёжных граждан Украины.

«При этом нужно проставить в загранпаспорта релокантов штамп «предатель России». Тогда даже в западных государствах к ним начнут относиться с опаской. Предателей нигде не любят. Жёсткий контроль необходим для безопасности нашей страны», — подчеркнул собеседник «Ридуса».