21 августа, 07:45

Устремившимся в Россию релокантам хотят запретить работать на госслужбе

Спикер ГД Володин: Вернувшиеся релоканты не должны работать в госкомпаниях

Обложка © Life.ru

Граждане, покинувшие страну после начала специальной военной операции, не должны рассчитывать на радушный приём в случае возвращения. В ближайшее время поток возвращающихся релокантов может возрасти, однако встречать их с хлебом и солью никто не будет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростёртыми объятиями не надейтесь», — отметил он.

Володин заявил, что решившие вернуться в Россию релоканты не должны иметь права работать в госкомпаниях или на госслужбе. По его словам, такие люди предали страну.

У сбежавшего из России экс-депутата-иноагента потребовали изъять активы

Ранее Life.ru сообщал, что украинской певице Светлане Лободе могут запретить въезд в Россию. После начала спецоперации она уехала из страны, заявив о поддержке Украины. Шоумен Прохор Шаляпин считает, что артистку можно впускать в РФ, если она не делала никаких антироссийских высказываний и не нарушала закон.

