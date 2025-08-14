Встреча Путина и Трампа
14 августа, 06:12

Сообщество русских релокантов в Берлине теперь является нежелательным в России

Основанную российскими эмигрантами НПО Demokrati-JA* признали нежелательной в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

Генеральная прокуратура Российской Федерации официально признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Demokrati-JA*, созданной российскими релокантами, проживающими в Германии.

По информации ведомства, основной своей целью сообщество называет «формирование в России гражданского общества и внедрение демократических практик». Однако на деле участники организации разжигают внутренние разногласия среди русскоязычной диаспоры в Германии и продвигают интересы других стран в ущерб российским.

«Организация основана проживающими в Германии российскими эмигрантами в целях «формирования на территории России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, представители Demokrati-JA* регулярно организуют массовые антироссийские акции за рубежом, поддерживают киевский режим и призывают международное сообщество дать Украине ещё больше оружия. В Генпрокуратуре отметили, что организация всячески очерняет образ России на мировой арене, распространяет русофобию, межэтническую рознь и подрывает историческую память, умаляя заслуги советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее российские исполнители высказали своё недовольство идеей запрета песен иностранных агентов. К примеру, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что нет смысла запрещать музыку, если в ней нет никакой антироссийской пропаганды. Он отметил, что с тем же успехом была бы запрещена и группа Кино с их песней «Перемен!».

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

