Обратно в СССР? Российские звёзды возмутились предложением запрещать исполнять песни иноагентов

Российские знаменитости скептически отнесли к предложению властей Крыма запретить исполнение песен иноагентов на территории страны. Так, рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) в разговоре с Life.ru заявил, что это приближение ко временам Советского Союза.

Для меня запрет петь песни иноагентов в общественных местах Крыма — это странно, для меня это ненормально. Я понимаю, что какие-то артисты признаны иноагентами. Причём тут песни? Если сами песни не попадают в список запрещённых, то почему их нельзя петь в общественных местах? Потому что там сидит какой-то особо одаренный патриот, и умничает. Я считаю, что это неправильно. Правда, для меня это ненормально. Давид Нуриев Рэп-исполнитель

По его мнению такие ограничения постепенно будут приводить Россию к временам Советского Союза, когда редактировалась музыка, когда власти запрещали творчество Виктора Цоя и мешали Владимиру Высоцкому исполнять свои песни. Птаха уверен, что тем самым начинается провоцирование творческого бунта, который приведёт к негативным последствиям.

Также рэпер считает, что такие ограничения вредят репутации страны, поэтому музыкантов трогать не следует. По мнению Птахи, в этой инициативе о патриотизме речь совсем не идёт.

Продюсер Иосиф Пригожин также не понимает логики запрета музыки, если в ней нет прямой пропаганды, угрозы суверенитету или безопасности государства. По словам собеседника Life.ru, если начать запрещать всё, что можно истолковать неоднозначно, под ограничения попал бы даже Цой с его «Перемен!»

«Идти по пути цензуры в творчестве — нерационально. У нас и без того достаточно задач поважнее, чем контролировать песни и их исполнителей», — заключил продюсер.

Татьяна Буланова посчитала, что эта тема её мало касается, так как она не поёт песен иноагнетов. Тем не менее исполнительница полагает, что если власти считают такие меры положительными — значит так оно и есть.