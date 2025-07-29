«Только подогреет интерес»: В Госдуме не оценили идею запретить творчество иноагентов

В Госдуме не поддержали идею введения запрета на использование и публичное исполнение произведений лиц, имеющих статус иностранного агента в России. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, любое произведение, обладающее художественной ценностью, вносит вклад в развитие культуры страны.

«В деталях обсуждать это предложение я не могу, потому что парламент только решил обратиться и, соответственно, никаких документов мы ещё не видели. Запретительные меры в культуре мне представляются не всегда и чаще всего нецелесообразными», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Шолохов считает, что в современном мире подобные запреты не имеют смысла, так как в эпоху интернета доступ к информации практически неограничен. По его словам, запрет может лишь подогреть интерес к запрещённому контенту, побуждая людей знакомиться с ним из любопытства.

Депутат предложил оценивать произведения авторов, имеющих статус иноагента, исходя из их содержания, а не на основе политических взглядов автора. Он отметил, что исторический опыт показывает, что запреты часто приводят к обратному эффекту.

Шолохов подчеркнул, что культурное наследие обогащается любым талантливым творением. Он предложил рассмотреть ситуацию, когда появляется произведение сомнительного содержания, но его автор не является иноагентом. В таком случае, по логике сторонников запрета, произведение не должно быть запрещено. Депутат считает такой подход неэффективным в сфере культуры. Он полагает, что если произведение талантливо и качественно, его следует рассматривать вне зависимости от личности автора.

Шолохов добавил, что в случаях, когда авторы призывают к терроризму, существуют соответствующие статьи уголовного кодекса. Он высказал мнение, что более эффективным методом борьбы с нежелательным контентом является финансовое воздействие.