В России хотят ввести запрет на исполнение песен иноагентов

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой законодательного запрета на публичное использование произведений, авторство которых принадлежит иноагентам или гражданам стран, совершающих недружественные действия в отношении России. Соответствующее обращение парламент Крыма готовит в Госдуму.

В своём Telegram-канале Константинов заявил, что в условиях информационной войны против России некоторые деятели культуры используют творчество для распространения антироссийской повестки, подрыва государственных институтов и традиционных ценностей. При этом, по словам политика, их произведения продолжают свободно транслироваться на телевидении, радио, в интернете и на культурных площадках страны.

«Государство может и обязано защищать своё информационное и культурное пространство от такого воздействия», — подчеркнул он.

Константинов предложил законодательно запретить показ, трансляцию, прокат и любое публичное исполнение произведений, связанных с такими авторами, включая размещение в интернете.

По его словам, специальная военная операция выявила глубокие идейные противоречия в обществе: раскол между теми, кто остался со своей страной, и теми, кто «предал» её, продолжая поливать Россию «грязью» из-за рубежа или изнутри.

«Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины? <...> Их надо предать забвению. Это не мы, а они сами перечеркнули всё то, за что мы их любили», — заключил политик.