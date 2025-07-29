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Регион
29 июля, 08:37

В России хотят ввести запрет на исполнение песен иноагентов

Парламент Крыма предлагает запретить публичное исполнять произведения иноагентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ CeltStudio

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой законодательного запрета на публичное использование произведений, авторство которых принадлежит иноагентам или гражданам стран, совершающих недружественные действия в отношении России. Соответствующее обращение парламент Крыма готовит в Госдуму.

В своём Telegram-канале Константинов заявил, что в условиях информационной войны против России некоторые деятели культуры используют творчество для распространения антироссийской повестки, подрыва государственных институтов и традиционных ценностей. При этом, по словам политика, их произведения продолжают свободно транслироваться на телевидении, радио, в интернете и на культурных площадках страны.

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«Государство может и обязано защищать своё информационное и культурное пространство от такого воздействия», — подчеркнул он.

Константинов предложил законодательно запретить показ, трансляцию, прокат и любое публичное исполнение произведений, связанных с такими авторами, включая размещение в интернете.

По его словам, специальная военная операция выявила глубокие идейные противоречия в обществе: раскол между теми, кто остался со своей страной, и теми, кто «предал» её, продолжая поливать Россию «грязью» из-за рубежа или изнутри.

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«Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины? <...> Их надо предать забвению. Это не мы, а они сами перечеркнули всё то, за что мы их любили», — заключил политик.

К слову, дискуссия о запрете песен артистов-иноагентов разворачивалась еще в прошлом году, но в Госдуме тогда заверили, что музыка иноагентов останется на стримингах, если она не нарушает законов Российской Федерации.

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Марина Фещенко
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