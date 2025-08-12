С Монеточки* начали взыскивать штраф за неисполнение обязанностей иноагента
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska
Приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) для принудительного взыскания штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом стало известно из материалов суда.
Ранее районный суд Екатеринбурга признал артистку виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (уклонение от выполнения обязанностей иноагента) и назначил штраф. В установленный срок он оплачен не был. Кроме того, в отношении певицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Монеточка*, получившая статус иностранного агента в январе 2023 года после произнесения проукраинских заявлений во время своего выступления, в мае того же года уже привлекалась к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки в своих публикациях. Летом 2023 года она снова начала публиковать сообщения в социальных сетях, не соблюдая требования.
*Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.