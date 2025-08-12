Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 07:03

С Монеточки* начали взыскивать штраф за неисполнение обязанностей иноагента

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska

Приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) для принудительного взыскания штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом стало известно из материалов суда.

Ранее районный суд Екатеринбурга признал артистку виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (уклонение от выполнения обязанностей иноагента) и назначил штраф. В установленный срок он оплачен не был. Кроме того, в отношении певицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.

ФНС закрыла ИП певицы Монеточки* в России
ФНС закрыла ИП певицы Монеточки* в России

Монеточка*, получившая статус иностранного агента в январе 2023 года после произнесения проукраинских заявлений во время своего выступления, в мае того же года уже привлекалась к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки в своих публикациях. Летом 2023 года она снова начала публиковать сообщения в социальных сетях, не соблюдая требования.

*Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Монеточка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar