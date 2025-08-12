С Монеточки* начали взыскивать штраф за неисполнение обязанностей иноагента

Приставы возбудили исполнительное производство в отношении певицы Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) для принудительного взыскания штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом стало известно из материалов суда.

Ранее районный суд Екатеринбурга признал артистку виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (уклонение от выполнения обязанностей иноагента) и назначил штраф. В установленный срок он оплачен не был. Кроме того, в отношении певицы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.