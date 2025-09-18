В России придумали поощрение для релокантов за возвращение на родину

Многие из покинувших Россию релокантов уже вернулись на родину, обратил внимание депутат Мособлдумы и эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин. По его совам, статистика указывает на важность поддержки людей, которые связывают своё будущее с нашей страной, ведь для РФ ценен каждый гражданин.

Парламентарий напомнил, что некоторых уехавших называют предателями, хотя многие покинули страну по семейным или рабочим обстоятельствам, например, сотрудники иностранных компаний. Собеседник «Газеты.ru» также обратил внимание на нехватку специалистов на отечественном рынке труда, призвав давать работу вернувшимся релокантам.

В то же время он подчеркнул, что опыт обучения и жизни в недружественных странах может сформировать ценности, отличающиеся от традиционных российских, поэтому этот факт следует учитывать при приёме вернувшихся граждан на работу, особенно в государственные структуры. Он отметил необходимость фиксировать в анкетах период и причины проживания за рубежом.

«Все граждане должны иметь возможность работать на благо и во имя процветания России. Рядовые исполнители могут занимать позиции как в коммерческих организациях, так и в государственных учреждениях. Решение о приёме или переводе на руководящую должность необходимо принимать в каждом случае индивидуально, исходя из профессиональных компетенций и данных биографии», — заключил депутат.