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Опубликовано 16 сентября, 12:58

«Для меня всё было очевидно»: Бурковский рассказал, почему был готов уехать из РФ ещё до начала СВО

Бурковский признался, что был готов к отъезду из России ещё до 2022 года

Андрей Бурковский. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бурковский. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Актёр Андрей Бурковский рассказал, что его отъезд из России после начала СВО не был для него полностью неожиданным шагом. По словам артиста, к подобному развитию событий он внутренне был готов ещё до 2022 года. В интервью Юрию Дудю* Бурковский связал это ощущение в том числе со своей работой в спектакле «Мефисто», поставленном по мотивам романа Клауса Манна.

«Я всё понял в спектакле «Мефисто» уже давно. Там всё написано в романе. Поэтому никаких иллюзий до событий 2022 года я не питал. А поэтому я знал, как это будет развиваться. Я просто не думал, что это вот так быстро случится, честно», — сказал актёр.

По словам Бурковского, постановка стала для него одной из ключевых работ и повлияла на его восприятие происходящего. Он отметил, что пришёл к выводу о схожести человеческого поведения в разные исторические эпохи.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Андрей Бурковский начал проводить актёрские курсы в Великобритании. До этого артист развивал аналогичный проект в США, где преподавал актёрское мастерство по системе Станиславского. Позже к британским занятиям Бурковского присоединился режиссёр Александр Молочников.

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Александра Мышляева
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