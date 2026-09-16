«Для меня всё было очевидно»: Бурковский рассказал, почему был готов уехать из РФ ещё до начала СВО

Актёр Андрей Бурковский рассказал, что его отъезд из России после начала СВО не был для него полностью неожиданным шагом. По словам артиста, к подобному развитию событий он внутренне был готов ещё до 2022 года. В интервью Юрию Дудю* Бурковский связал это ощущение в том числе со своей работой в спектакле «Мефисто», поставленном по мотивам романа Клауса Манна.

«Я всё понял в спектакле «Мефисто» уже давно. Там всё написано в романе. Поэтому никаких иллюзий до событий 2022 года я не питал. А поэтому я знал, как это будет развиваться. Я просто не думал, что это вот так быстро случится, честно», — сказал актёр.

По словам Бурковского, постановка стала для него одной из ключевых работ и повлияла на его восприятие происходящего. Он отметил, что пришёл к выводу о схожести человеческого поведения в разные исторические эпохи.

Ранее Life.ru рассказывал, что Андрей Бурковский начал проводить актёрские курсы в Великобритании. До этого артист развивал аналогичный проект в США, где преподавал актёрское мастерство по системе Станиславского. Позже к британским занятиям Бурковского присоединился режиссёр Александр Молочников.

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