Цены упали вдвое, но спроса нет: Что происходит со школой Бурковского в Нью-Йорке

Актерская школа Seagull NYC, основанная Андреем Бурковским и его супругой в Нью-Йорке, более чем вдвое снизила стоимость обучения за последние полтора года. При этом признаков высокого интереса к проекту в открытых источниках практически нет. Об этом стало известно РИА «Новости».

В 2022 году Андрей Бурковский переехал в США, объяснив это желанием продолжить обучение актерскому мастерству. Уже в 2024-м вместе с супругой он запустил в Нью-Йорке школу Seagull NYC. На её сайте указано, что занятия проводят актёры из США, Израиля и разных регионов России, а программа основана на системе Константина Станиславского.

После открытия одним из основных предложений стал трехмесячный курс «Твоя жизнь — твое шоу», участникам которого обещали помочь преодолеть внутренние барьеры и стать увереннее. В начале 2025 года обучение стоило 1960 долларов, что составляло почти 150 тысяч рублей. Теперь эта программа исчезла с сайта. Согласно данным сетевых архивов, последний раз её страницу обновляли ещё в 2025 году — тогда же, когда она была создана.

В настоящее время желающим предлагают месячный курс для профессиональных актеров, который ведёт сам Бурковский. Его стоимость составляет 950 долларов, или около 72,5 тысячи рублей. Также доступны пятимесячные занятия для детей за 960 долларов — примерно 73,2 тысячи рублей. По сравнению с прежними расценками стоимость обучения уменьшилась примерно на 51%.

О высокой востребованности школы открытые данные не свидетельствуют. На сервисах с отзывами, включая Yelp, за всё время существования проекта практически не появилось новых оценок. В соцсетях публикации собирают мало комментариев, а на официальном сайте размещены лишь отзывы, опубликованные в год открытия. Низкую активность подтверждает и анализ интернет-трафика. Посещаемость сайта остается минимальной, а поисковые запросы по названию Seagull NYC либо отсутствуют вовсе, либо находятся на статистически незначительном уровне.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурковский расширил географию своих актерских курсов, начав проводить занятия не только в США, но и в Великобритании. К проекту присоединился режиссер Александр Молочников. Стоимость обучения для каждого составляет 850 фунтов стерлингов — около 96 тысяч рублей.