Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 07:22

Уехали — назад дороги нет: Михалков жёстко высказался о покинувших Россию после начала СВО

Михалков заявил, что уехавшим из России после 2022 года незачем возвращаться

Обложка © ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Обложка © ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Большинству россиян, покинувших страну после 2022 года, не стоит возвращаться, поскольку причиной их отъезда был страх потерять нажитое. Такое мнение высказал кинорежиссёр Никита Михалков.

«Большинство из [уехавших] объясняло свой отъезд несогласием с якобы агрессией, хотя на самом деле они боялись потерять нажитое. Я абсолютно согласен с Розановым Василием Васильевичем, который был убеждён, что раз уехали [в эмиграцию], то и незачем возвращаться», — сказал он ТАСС.

Отдельно режиссёр высказался о попытках добиться прощения после отъезда. Подобные разговоры он назвал пустыми. В качестве примера Михалков упомянул идею «съездить два раза в госпиталь и получить прощение». По его мнению, подобные действия сами по себе не способны изменить отношение к человеку.

Нет прощения мерзавцам, уехавшим из России и желающим ей смерти, заявил Медведев
Нет прощения мерзавцам, уехавшим из России и желающим ей смерти, заявил Медведев

Ранее сообщалось, что уехавшая во Францию актриса Мария Шалаева допустила возвращение в Россию. Артистка призналась, что жизнь за границей сопровождается страхами и ощущением неопределённости.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Никита Михалков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar