Уехали — назад дороги нет: Михалков жёстко высказался о покинувших Россию после начала СВО

Большинству россиян, покинувших страну после 2022 года, не стоит возвращаться, поскольку причиной их отъезда был страх потерять нажитое. Такое мнение высказал кинорежиссёр Никита Михалков.

«Большинство из [уехавших] объясняло свой отъезд несогласием с якобы агрессией, хотя на самом деле они боялись потерять нажитое. Я абсолютно согласен с Розановым Василием Васильевичем, который был убеждён, что раз уехали [в эмиграцию], то и незачем возвращаться», — сказал он ТАСС.

Отдельно режиссёр высказался о попытках добиться прощения после отъезда. Подобные разговоры он назвал пустыми. В качестве примера Михалков упомянул идею «съездить два раза в госпиталь и получить прощение». По его мнению, подобные действия сами по себе не способны изменить отношение к человеку.

Ранее сообщалось, что уехавшая во Францию актриса Мария Шалаева допустила возвращение в Россию. Артистка призналась, что жизнь за границей сопровождается страхами и ощущением неопределённости.