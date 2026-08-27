Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 13:15

«Обратная дорога всегда есть»: Шалаева заговорила о возвращении в Россию

Уехавшая во Францию Мария Шалаева допустила возвращение в Россию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/masha_shalaeva_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/masha_shalaeva_

Актриса Мария Шалаева, переехавшая во Францию в 2022 году, не исключила, что в будущем может вернуться в Россию. Артистка призналась, что жизнь за границей сопровождается страхами и ощущением неопределённости. Об этом она рассказала в личном блоге.

Шалаева отметила, что адаптация после переезда проходила для неё поэтапно. На смену первоначальной эйфории со временем пришли тревога и ощущение потери ориентиров. При этом артистка подчеркнула, что подобные состояния знакомы не только эмигрантам.

«Дорог много. И даже обратная всегда есть», — заявила актриса, отвечая на сомнения подписчиков по поводу возможного возвращения на родину.

По словам Шалаевой, она не знает, столкнётся ли в будущем с депрессией, однако уже испытывала страхи и чувство, будто находится «в тумане». Конкретных планов по возвращению в Россию артистка при этом не озвучила.

Актёр Дмитрий Назаров решил вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции
Актёр Дмитрий Назаров решил вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции

После переезда во Францию Шалаевой пришлось искать заработок за пределами актёрской профессии. В августе 2025 года она устроилась работать таксисткой в Париже, признавшись, что перед первым рабочим днём испытывала неловкость и волнение. Позднее актриса рассказывала и о бытовых трудностях жизни во французской столице — холоде в квартирах и проблемах с клопами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Франция
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar