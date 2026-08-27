«Обратная дорога всегда есть»: Шалаева заговорила о возвращении в Россию
Уехавшая во Францию Мария Шалаева допустила возвращение в Россию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/masha_shalaeva_
Актриса Мария Шалаева, переехавшая во Францию в 2022 году, не исключила, что в будущем может вернуться в Россию. Артистка призналась, что жизнь за границей сопровождается страхами и ощущением неопределённости. Об этом она рассказала в личном блоге.
Шалаева отметила, что адаптация после переезда проходила для неё поэтапно. На смену первоначальной эйфории со временем пришли тревога и ощущение потери ориентиров. При этом артистка подчеркнула, что подобные состояния знакомы не только эмигрантам.
«Дорог много. И даже обратная всегда есть», — заявила актриса, отвечая на сомнения подписчиков по поводу возможного возвращения на родину.
По словам Шалаевой, она не знает, столкнётся ли в будущем с депрессией, однако уже испытывала страхи и чувство, будто находится «в тумане». Конкретных планов по возвращению в Россию артистка при этом не озвучила.
После переезда во Францию Шалаевой пришлось искать заработок за пределами актёрской профессии. В августе 2025 года она устроилась работать таксисткой в Париже, признавшись, что перед первым рабочим днём испытывала неловкость и волнение. Позднее актриса рассказывала и о бытовых трудностях жизни во французской столице — холоде в квартирах и проблемах с клопами.
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